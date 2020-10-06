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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Fed: Para politikasını değiştirmeye gerek yok

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Fed: Para politikasını değiştirmeye gerek yok
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ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, Fed’in mevcut para politikasından memnun olduğunu, ABD ekonomisinin finans piyasalarında beklenenden daha hızlı toparlanmasını beklediğini vurguladı.

The Wall Street Journal’ın sorularını yanıtlayan Bulard, "Mevcut para politikasını beğeniyorum" dedi ve ekledi:

"Bu aşamada, ya da önümüzdeki yıla doğru mevcut para politikası dışında bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."

St. Louis Merkez Bankası Başkanı, ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 30 olarak öngördüğünü, önümüzdeki üç çeyrek boyunca da, öngörülenlerin oldukça üzerinde bir büyüme beklediğini vurguladı.

Bullard, yapılacak daha çok finans desteklerinin, kendi öngörülerini yalnızca "pembeleştireceğini" ekledi.

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