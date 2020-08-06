Fed Mester: ABD'nin mali desteğe ihtiyacı var

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, toparlanma sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşene dek, ekonomik kapatmanın yükünü çeken hanehalkı, küçük işletmeler, eyaletler ve yerel yönetimler için daha fazla mali desteğin açık bir şekilde gerekli olduğunu söyledi.

Mester, "Ekonominin yeniden açılma safhasından çıkıp toparlanma safhasına geçmesi ile birlikte, Fed politikasının odaklanması, piyasa işleyişine ve kredi akışına destekten, ekonominin daha normal ekonomik faaliyet ve istihdam seviyelerine dönmesi ve enflasyonun tekrar yükselmesi için uygun para politikası genişlemesini yerinde tutmayı sağlamaya çevrilecek" dedi.

Mester, sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Politika faizimizin halihazırda efektif alt sınırda olmasına karşın, para politikasının gelecekte izleyeceği yol için sözlü yönlendirme ve uzun vadeli Hazine tahvil ve mortgage destekli menkul kıymet alımları dahil Büyük Resesyon'dan toparlanmaya destek için geçmişte kullandığımız araçlar, ilave genişleme sağlamak için kullanılabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Cleveland Fed Başkanı, "Para politikamızın çerçevesini gözden geçirmemizin bir parçası olarak, politika stratejimiz hakkında açık iletişim de para politikası adımlarımızı daha etkin hale getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.