Fed: Ekonomik aktivite pandemi öncesi düzeyin çok altında

Fed’in açıkladığı Aralık toplantısı tutanaklarında, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin, ekonomideki yönün, virüs ile ilgili gelişmelere bağlı olacağı düşüncesinde oldukları belirtildi ve eklendi:

"Katılımcılar, süren halk sağlığı krizinin yakın vadede ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm açısından önemli riskler oluşturacağı konusunda hemfikirdi."

Tutanaklara göre, katılımcıların bir bölümü, yeterli ilerleme sağlanabildiğinde, Fed’in varlık satın alma programının kademeli olarak azaltılmasının başlayabileceğini ve bundan sonraki sürecin genellikle 2013 ve 2104’teki büyük ölçekli satın alma programı sırasında uygulanana benzer bir sıra izleyebileceğini dile getirdi.