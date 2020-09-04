Fed: Ekonomide toparlanma için yolumuz uzun

Evans, salgının olumsuz etkilerine karşı koymak için daha fazla finansal desteğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik faaliyetlerdeki "kısıtlamaların" süreceğinin altını çizdi.

Ekonominin Covid-19 pandemisi öncesindeki düzeylerine 2022 yılının sonlarına doğru dönebileceğini vurgulayan Evans, ülke genelinde işsizlik oranının da yüzde 9.0 düzeyine çekileceğini öngördüğünü söyledi.