‘Fazla likiditeyi çekmek için borçlanabiliriz’

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Bakan Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Fazla likiditenin piyasadan çekilmesi için TCMB ile yakın çalışacaklarını Şimşek, “Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız, biz bunu dönem dönem yaparız. Ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek’in konuşmasında öne çıkan mesajlar şunlar oldu:

“Türkiye’nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı. Enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; eylülde inanıyorum ki 40’lı rakamları görebiliriz.

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Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2.5’in altına düşecek, mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2.5’in altına indirmek.

Program ile iç talebin büyümeye katkı verdiği ama dengesizliğe yol açmadığı bir ortam hedefleniyor. Net ihracatın katkısının pozitife döndüğü bir program. Program çalışıyor. İç talep daha makul bir düzeye geldi.

Bankalarımız uzun vadeli kaynağı küresel piyasalardan devşirebiliyor. Bizim küresel bankalardan edindiğimiz çok ciddi kaynak var. Önümüzde 3 yılda en az 60 milyar dolarlık Türkiye’ye taahhüt edilmiş bir kaynak var.

Merkez Bankası rezervleri yakın zamanda çok büyük ihtimalle swap hariç pozitif rakamlarda olacak. Rezerv ile ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye’nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

Türkiye’nin risk pirimi geriliyor. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 53 düşüş, Türkiye’de 400 puan düşüş var. Ortada çok net piyasa güveni konusunda yansıma var.”