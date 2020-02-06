Favori müdür adayları içeriden

Sektöre yakın kaynaklar, her iki bankanın da, genel müdürünü belirleme konusunda son aşamaya geldiğini belirtiyor. Buna göre her iki bankanın da kurum içinden isimlerle yoluna devam etmesi bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre Citibank Türkiye’ye, Citibank Dubai’de görev yapan Emre Karter’in genel müdür olarak atanması planlanıyor. ING Türkiye’nin ise, halen bankada Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz’ü genel müdür olarak atamayı planladığı konuşuluyor. Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, 1 Ocak 2020’de, Citibank Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Çokuluslu Şirketler Başkanı olarak Londra’ye yerleşmişti. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay da ING Grubu Global İcra Kurulu üyesi olarak Hollanda’daki yeni görevine 1 Ocak 2020’de başlamıştı.

TERCİH TÜRK BANKACILAR

Türkiye’deki genel müdürlerini global yapılanma içinde daha üst görevlere getiren her iki bankada da buradaki operasyonlar için genel müdür arayışı bir süredir devam ediyordu. Konuya yakın kaynaklar, dünya devi iki bankanın global yönetimlerinin, Türk bankacıların performansından oldukça memnun olduklarını dile getirdikleri ve yola yine Türk bankacılarla devam etmek istediklerini ortaya koyduklarını söylüyor. Bu açıdan bakıldığında her iki bankanın da içeriden isimlerle devam etmesi sürpriz olarak görülmedi. Citibank Türkiye Genel Müdürü olarak atanacağı konuşulan Emre Karter, 1996 yılından bu yana Citibank’ta çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim. Halen Dubai’de Citi’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye’nin hazine ve ticari çözümler konusundaki faaliyetlerinden sorumlu olan

Karter, Citigroup bünyesinde farklı ülkelerde yöneticilik görevleri üstlendi.

KARİYERDE ORTAK NOKTALAR

Kulislerde konuşulan bir diğer konu da ING Türkiye’nin Genel Müdür olarak seçtiği Alper Gökgüz ile önceki Genel Müdür Pınar Abay’ın eğitim ve kariyerinde ortak noktalar. 2012 yılında Dijital Bankacılık Grup Müdürü olarak ING Türkiye’de göreve başlayan Alper Gökgöz iş yaşamına 2005 yılında McKinsey & Company’de başladı. ING Türkiye eski Genel Müdürü Pınar Abay da McKinsey’de görev yapmış ve oradan bankacılık sektörüne geçmişti. Ayırca her iki isim de Harvard Business School’da eğitim aldılar.

HOLLANDA’YA İKİ İSİM GİTTİ

HER iki bankanın da 2019’un son aylarından bu yana genel müdür arayışında oldukları ve bu arayışın global yönetimin de yakından izlediği bir süreç olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ING Türkiye’den iki ismin bankanın Hollanda’daki genel merkezde görüşmeye gittikleri ve sonunda Alper Gökgöz ile yola devam ettikleri gelen bilgiler arasında. Her iki bankanın genel müdürlerinin yeni görevlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onay işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

ING TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

ING Türkiye yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ING Türkiye Genel Müdürü belirleme sürecinin devam ettiğini duyurdu.