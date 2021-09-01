Faturalara yangın ertelemesi

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, bu illerde yaşayan tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi. Karara göre, konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim’e kadar ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.

Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş ‘hasar durum belgesi’ ile başvuruda bulunacak.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın