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Fahiş fiyat ve stokçuluğa 61 milyon liralık ceza

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#TİCARET Bakanlığı#Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu#Fahiş Fiyat Ve Stokçuluk
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 61 milyon liralık ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

TİCARET Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun yaptığı denetimlere ilişkin sonuçları açıkladı. Buna göre kurul tarafından mayıs ayında yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen toplantısında başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere uyguladığı toplam idari para cezası ise 355 milyon 804 bin 957 lirayı buldu.

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#TİCARET Bakanlığı#Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu#Fahiş Fiyat Ve Stokçuluk

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