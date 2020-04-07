Fabrikayı çalışanın evine taşıdı

Marka Türkiye’nin maske ihtiyacını karşılamak için de çalışanlarının evine dikiş makinesi ve ütü sistemini kısa sürede kurarak maske üretimine geçti. Ardından da Ayaydın ailesi maske üretimi artırmak için otomatik maske makinesi alarak seri üretime koyuldu. İpekyol ayda 5 milyon maskeyi üretip Sağlık Bakanlığı’na bağışmayı hedefliyor. İpekyol, Twist, Machka Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, “Öncelikle hepimizin bu süreçten en az zararla çıkması için sağlığımızı korumalıyız. Biz de bu süreçte halkımızın bu zor günleri atlatması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklandık” dedi.

‘HIZLA HAREKETE GEÇTİK’

İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise “Maske üretimine katkımızı büyütmek istedik. Ancak elimizde maske üreten makine olmadığı için, işçilerimizin evlerine fabrikadaki makinelerimizi kısa sürede taşıyarak bu makinelerle maske üretmeye başladık. Bu imkanlarla ilk adımda 40 bin adet maske üretip, sağlık çalışanlarına verilmek üzere Edirne Valiliği’ne teslim ettik. 15 bin adet maskeyi de Mardin Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Bey’e gönderdik. Halkımıza ve devletimize böyle bir durumda nasıl katkı sağlarız diye düşündük. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu aradık. Bu düşüncemizi aktardık. Olumlu yaklaşınca hemen harekete geçtik” diye anlatıyor. Ancak İpekyol bugüne kadar maske üretmediği için öncelikle günde 150 bin adet maske üreten makine arayışına girdi. Çin’deki fırsatlara bakıldı. Çin’de makine olmasına karşın Türkiye’ye ulaşım süresi en az 45 gün verilince, Türkiye’den makine bulmaya çalışıldı. Çin’deki maske makineleri kadar otomatik olmasa da bu makine de bugün itibarıyla Edirne’deki fabrikada üretime girecek. İpekyol bu ilk adımla birlikte ayda 1.5 milyon maske üretecek malzemeyi temin etmiş oldu.