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Fabrika çıkışlı 2. el araç dönemi başladı

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#Renault#2. El Araç#Refactory
Fabrika çıkışlı 2. el araç dönemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:00

Renault merakla beklenen fabrika çıkışlı ikinci el araç faaliyetlerini Türkiye’de devreye aldı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ‘Refactory’ isimli ikinci el araç yenileme merkezinde, kullanılmış otomobillerin ekspertiz, mekanik, karoser onarımı, boya işlemleri gibi birçok işlemi gerçekleştirilecek.

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İlk etapta Clio 4, Clio 5 ve Megane Sedan modellerine odaklanacak Refactory’de, önümüzdeki dönemlerde farklı modellerin de bu yenileme kapsamına alınması bekleniyor. Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, Türkiye genelinde 56 noktada faaliyet gösteren yetkili RENEW bayilerinde RENEW kimliği altında satışa sunulacak. Yenilenen otomobillerin garanti süresi ise 2 yıl olacak.

Renault Group, Refactory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan endüstriyel ve ticari bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Renault ilk ‘Refactory’ yani yenileme merkezini 2020 yılında Micra ve Zoe’yi ürettiği Fransa’nın Flins bölgesinde bulunan fabrikasında devreye almıştı. Daha sonra İspanya’nın Sevilla kentinde bir Refactory daha açan Renault’nun son durağı ise beklenildiği üzere Türkiye oldu.

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#Renault#2. El Araç#Refactory

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