EYT yarın Meclis'e geliyor

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Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Meclis'te mesai yeniden başlıyor. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu da kurulacak. 5 siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek Genel Kurul'da ele alınacak. Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak.

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Meclis Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel görüşme yapılması da bekleniyor.

BAŞARIR VE TÜRKKAN'IN DOSYALARI KARMA KOMİSYON'DA

Meclis'te fezleke süreci de işleyecek. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. İki vekil komisyonda sözlü savunmada bulunabilecek.

SİYASİ PARTİLER GRUP TOPLANTILARI YAPACAK

Bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Liderler kürsüden gündemi değerlendirecek.