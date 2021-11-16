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EYT nedir, kimleri kapsıyor?

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EYT nedir, kimleri kapsıyor

EYT nedir ve kimleri kapsıyor sorusu, son günlerde gündemde yer alan konu dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yıllardır devam etmekte olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hususunda art arda açıklamalar gelmesi üzerine EYT kimleri kapsıyor sorusu da alevlendi. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte, o detaylar

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EYT nedir ve kimleri kapsıyor sorusu pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli olmak isteyen ancak yaşa takılan kişilerin araştırdığı EYT hakkında detaylar gündemde yer alıyor. Peki, konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan kişiler için EYT nedir ve kimleri kapsıyor? İşte, o detaylar

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi. 

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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