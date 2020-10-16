Eylülde bütçe geliri 78.9 milyar TL oldu

Bütçe Eylül ayında 29.7 milyar lira açık verdi. Böylece Ocak-Eylül dönemi açığı 140.6 milyar lira oldu. Eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 artarak 78.9 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 34.4 artışla 108.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Eylül ayında vergi gelirleri yüzde 29.9 artışla 68.3 milyar lira oldu. Eylül ayında otomobillerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 320.5 oranında arttı. Geçen yıl Eylül ayında 1.2 milyar lira gelir elde edilirken, bu yıl Eylül ayında 5.3 milyar lira gelir elde edildi. Ocak-Eylül döneminde motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV 248 oranında artış gösterdi. Otomobillerden alınan ÖTV ile ilgili 30 Ağustos tarihinde vergi düzenlemesine gidilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.3 artışla 16.2 milyar lira oldu.

FAİZ GİDERİ

Eylül ayında faiz hariç bütçe giderleri yüzde 34.5 artışla 92.4 milyar lirayı buldu. Faiz hariç harcamalar içinde en fazla artış yatırım ile mal ve hizmet alım giderlerinde yaşandı. Eylül’de yüzde 49.9 artan mal ve hizmet alımı giderleri 7.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçede sermaye gideri olarak yer alan yatırım harcamaları Eylülde yüzde 77.4 artışla 6.9 milyar lira olurken, cari transferler de yüzde 37.8 oranında artışla 44.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019’un aynı ayına göre yüzde 29.9 artarak 68.3 milyar liraya çıktı. Vergi türleri bakımından Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 33.6, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 30, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 103.7, ithalde alınan KDV yüzde 57.1, Damga Vergisi yüzde 21.4, harçlar yüzde 34.5 ve diğer vergiler 56.6 artış gösterirken, gelir vergisi yüzde 4.3, kurumlar vergisi yüzde 41.7 geriledi.

SİGARA ÖTV’Sİ GERİLEDİ

Bütçenin önemli gelir kalemi olan ÖTV içinde yer alan sigara ÖTV’si Eylülde yüzde 18.8 azaldı. Geçen yıl Eylülde 5.9 milyar gelir elde edilmişken, bu yıl 4.8 milyar lira gelir geldi. İçki üzerinden alınan ÖTV ise geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 21.5 artışla 1.9 milyar lira oldu.

9 AYLIK BÜTÇE

Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri yüzde 17.6 artışla 870 milyar liraya yükseldi. Bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 11.6 artarak 729.4 milyar lira, vergi gelirleri de yüzde 19.3 artarak 578.7 milyar liraya ulaştı. Vergi türleri bakımından ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 6 düşerken, kurumlar vergisi yüzde 41.8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7.1, özel tüketim vergisi yüzde 34.3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20.1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19.5, damga vergisi yüzde 8.8, harçlar yüzde 37.3 arttı.