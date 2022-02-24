‘Evim’ mağdurlarına yasa geliyor

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Yasal düzenlemeye rağmen şartları yerine getirmeyen çok sayıda faizsiz konut ve taşıt şirketi tasfiye olmuştu. Bu şirketlerin mağduru olan 50 bine yakın üye için yeni yasal düzenleme yapılıyor. Ayakta kalan şirketlerin bu üyeleri hak kaybı olmadan devralması veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) sorumluluk üstlenmesi planlanıyor. Geçtiğimiz mart ayında çıkartılan yasa, bu şirketlerin karşılayacak sermaye yapısı olmadığı halde hızla büyümeleri ve vatandaşların birikimlerinin batması üzerine hazırlanmıştı. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden çok sayıda şikâyet gelince, acilen yasal düzenlemeye gidildi. Yasal düzenlemedeki şartları yerine getiremeyen birçok şirket tasfiye oldu ve mağduriyetler ortaya çıktı. Bu sorunu çözmek için TBMM’ye acil bir torba düzenlemenin getirilmesine karar verildi.

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Faizsiz konut ve taşıt şirketlerinde paraları bulunan 50 bine yakın üye belirlendi. Vatandaşın kayba uğramaması için bu üyeliklerin, şartları yerine getiren büyük firmalara devredilmesine karar verildi. Ancak buna ilişkin uygulama sorunları olduğu ortaya çıktı. Devir konusunda her iki tarafın haklarının da korunması esas alınacak. Devrin gerçekleşmemesi durumunda, vatandaşların paralarının TMSF tarafından uygun koşullarda ödenmesine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak.

İKİ SEÇENEK SUNULACAK

Taslağa göre, mağdur vatandaşların sözleşmelerinin, ayakta kalan diğer şirketlerle devam etmesine karar verilmesi durumunda, yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm TMSF aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Alınamaması durumunda TMSF bu borcu üstlenecek, ancak daha sonra eski şirketten tahsil edilecek. Vatandaşın, yeni bir sözleşme yapmak istememesi durumunda, yatırdığı para TMSF tarafından vatandaşa ödenecek.

ŞİRKETLER TASFİYE EDİLDİ

Geçen yıl çıkartılan yasayla, BDDK’dan lisans alabilmek için minimum 100 milyon lira sermaye şartının yanı sıra yönetim, kurumsal organizasyon, teknolojik altyapı, bilgi güvenliği, mali şeffaflık ve denetim başlıklarında belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi istenmişti. Yaklaşık 30 şirket bu kurallara uyamadığı için kendisini tasfiye etti. 50 bin üye mağdur oldu. 10 kadar şirketin de faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Hazırlanan torba teklifin 15 madde olacağı, içinde TMSF’yi ilgilendiren bazı düzenlemelerin de yer alacağı belirtiliyor. Bankalarda 10 yıl boyunca kullanılmayan ve kamuya geçen hesaplarla ilgili bir düzenleme yapılacak. Zaman aşımı sorunu yaşanan bu hesaplardaki paraların doğrudan TMSF yerine, talep üzerine sahibine devredilmesi planlanıyor. Mevduatların sigorta kapsamının genişletilmesi de planlanıyor.

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426 ŞUBE KAPATILDI

TASARRUF finansmanı şirketlerinin tasfiye sürecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirketlerin ortak ve yöneticilerinin mal ve hak varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirildi. Bunlara ait 426 şube kapatıldı. Kapanan şirketlere kayıtlı 50 binden fazla sözleşmenin incelenmesine devam ediliyor. Şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklıların sıra cetveli düzenleniyor. Şirketlerin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline göre hak sahiplerine geri bildirim yapılmaya çalışılıyor. Bu şirketlerin mağdurlarının kurduğu dernekler ise haklarını geri alabilmek için eylem yapıyor ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.