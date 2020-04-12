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Ekonomi
Burak COŞAN
Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Evde tıraş pahalıya patladı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Evde tıraş pahalıya patladı
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Dünyanın şu anda en önemli konusu koronavirüs.

Bu salgından kurtulmak için hükümetlerden bilim insanlarına kadar herkes canla başla mücadele ediyor. Alınan önlemlerin de her geçen gün seviyesi yükseliyor. Son olarak Türkiye’de de hafta sonuna özel 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak yaklaşık 1 aydır zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Hatta vatandaşların sosyalleşmesini engellemek için kafelerden kahvehanelere kadar birçok yer İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldı. Kapatılan işletmeler arasında berberler ve kuaförler de yer aldı. Özellikle berberlerin kapatılmasının ardından erkekler saç-sakal tıraşlarını evde yapmaya başladı. Bu da elektrikli tıraş makinelerine ilgiyi bir hayli arttırdı. İlgi artınca da bunun ilk yansıması fiyatlarda görüldü. 31 mart günü 97 TL’ye satılan bir tıraş makinesinin fiyatı 11 Nisan itibariyle 171 TL’ye kadar yükseldi. E-ticaret sitelerindeki ürünlerin fiyatlarını karşılatıran çeşitli internet sitelerinde yer alan fiyat grafiklerine de bu durum net olarak yansıdı. Başka bir tıraş setinin fiyatı ise aynı tarihlerde 240 TL’den 448 TL’ye çıktı. Koronavirüs döneminde talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önün geçmek için çeşitli önlemler alınmış, Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nca haksız fiyat uygulayan 198 firmaya 10 milyon TL ceza kesilmişti. O dönem haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda ürünleri dikkat çekmişti.

Evde tıraş pahalıya patladı

Evde tıraş pahalıya patladı

Evde tıraş pahalıya patladı

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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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