Evde kalan ‘yeşile’ koştu

NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, yaptıkları yenilikleri ve beklentilerini Hürriyet’e değerlendirdi. NG Sapanca’da ilk haftada yüzde 50 doluluk sağlandığını ifade eden Hediye Güral Gür, “Öncelikle insan sağlığını önemseyen bir grup olarak, NG Sapanca’da hijyen, sosyal mesafe, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim ile dezenfeksiyon önlemlerimizi aldık” dedi.

YEŞİLLİK VE DOĞA

Pandemi öncesinde otellerinde ağırladıkları tatilcilerin yüzde 85’ini yerli turistin oluşturduğuna dikkat çeken Hediye Güral Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otelimizin bulunduğu Sapanca, İstanbul, Ankara ve Kocaeli gibi yüksek nüfuslu yerlere yakın olması ile dikkat çekiyor. İnsanlar virüs nedeniyle uzunca bir süre evlerinde kaldı. Yasakların ortadan kalmasıyla birlikte nefes almak için tatil planları yapmaya başladı. Biz de söz konusu bölgelere yakın olmamız nedeniyle avantajlıyız. Çünkü henüz uçağa binmek istemeyen bir kitle var. Kendi arabasıyla oturduğu bölgeye yakın bir yerde tatile gitmek istiyor. Yeşili ve doğayı insanlar bu süreçte çok özledi. Yabancı turistlerin de bölgeye ilgisi var. Daha çok Katar ve Suudi Arabistan’dan turist ağırlıyoruz. Uçuşların başlamasıyla yabancu turist gelişleri yeniden başlayacaktır.”

ODALAR 1 SAAT HAVALANDIRILIYOR

NG Sapanca’da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak işaretlemeler yerleştirildiği bilgisini veren Hediye Güral Gür ,“Misafir odaları, restoran ve barlar, SPA alanları, genel mekanlar, toplantı odaları, gıda üretim alanları, personel kullanım alanları, ofis ve depolar, sosyal alanlarda kullanılan masa, sandalye gibi eşyalar sıklıkla dezenfekte ediliyor. Temizlik işlemlerinin ardından odalar 1 saat havalandırılıyor” dedi.