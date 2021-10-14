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Evde çifte rekor geldi

#Konut#Satış#Rekor
Evde çifte rekor geldi

Eylül ayında hem yabancıya konut satışında hem de yurtiçi satışta rekor kırıldı. Yurtiçinde yüksek kredi faizine rağmen pandemi etkisi ile değişen talepler ve fiyat artış beklentisi etkili olurken, yabancı cephesinde doların yükselmesi yatırımcıları alıma yönlendirdi.

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Yabancılara yapılan konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 olarak görüldü. Bu rekor daha önce 2018 Ekim ayında 6 bin 276 olarak gerçekleşmişti.

BEKLENTİ 50 BİN

Yıllık bazda yabancıya en yüksek konut satışı ise 2019 yılında 45 bin 483 olarak gerçekleştirilmişti. 2021 ilk 9 ayında yabancılara satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.2 artarak 37 bin 479 adet oldu. Bu durumda 2021 yılının kalan 3 aylık dönemiyle birlikte yabancıya konut satışında yıllık yeni bir rekor garantilenmiş oldu. Sektör temsilcilerine göre de bu yıl 50 bin rakamı aşılacak.

İKİNCİ EL ETKİSİ

Yerli alıcı tarafında da talep oldukça canlı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143 oldu. Böylece hem tüm zamanların en iyi eylül ayı satışı gerçekleşti, hem de son 13 ayın en yüksek rakamına ulaşıldı. Bu dönemde konut satışlarını, ikinci el alımların desteklemesi de dikkat çekti. Buna göre, ikinci el konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70’i aştı. Artan fiyatlar ve yüksek kredi faizi nedeniyle ikinci el konutun tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri, sıfır konutu teşvik edici düzenlemeler talep ediyor.

YABANCIYA SATIŞIN YARISI İSTANBUL’DAN

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BU yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti. Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD’lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı. Yabancılara satış yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. İstanbul’un toplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 oldu. İstanbul’u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, 1.663 ile Mersin, 1.167 Yalova, 1.093 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor.

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#Konut#Satış#Rekor

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