Evde çay keyfi

Koronavirüs salgın sürecinde insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin çay satışlarına yansıdığını, bunun, kuruma ve üreticiye katkı sağladığını söyleyen ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, pandemi sürecinde kuru çay satışlarının arttığına dikkat çekti.

Alim, “Yılın ilk üç ayında yaklaşık 15-20 bin ton çay satışı gerçekleştiriyorduk. Bu yılın ilk üç ayında 40 bin ton satış gerçekleştirdik. Bakkala giden hemen her kişi makarna, pirincin yanına bir paket çay aldı. Çay temel gıda anlamında farklı bir yere oturdu. İnsanların evlerinde oturması çay satışlarımıza yansıdı. Bize ve üreticiye katkı sağladı” diye konuştu.

kalite ve verim arttı

Çay hasadı ile ilgili de bilgi veren Alim, geçmişte çay hasadı döneminde yabancı işçiler nedeniyle 500 milyon liranın yurtdışına gittiğine değindi. Alim, bu sezon üreticilerin çayını kendileri topladığı için kalite ve verimin de arttığını, gelecek yıllarda da benzer artışları sürdüreceklerini düşündüğünü söyledi. Yurtdışından gelen çay miktarında da azalma olduğuna dikkati çeken Alim, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Geçen sene 120 bin ton kuru çay satmıştık, bu sene yaklaşık 30 bin ton sattık. İnşallah gelecek yıl daha yukarı çıkar. Özel sektörün de benzer şekilde artış yaşadığını biliyoruz. Yıl sonu itibarıyla stoklarımızda 120 bin ton kuru çay bekliyoruz. Üretim olmadığı için gelecek yıl mayıs ayına kadar bu rakamın 60 bin ton seviyelerine ineceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl da özel sektöre çay satmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 40-50 bin ton satış planlıyoruz. Bu satış gerçekleşirse daha aşağı seviyelere ineceğiz.”