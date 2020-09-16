Evde 1 milyon aşıldı

Konut satışları küresel salgın koronavirüse rağmen geçen yılın üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre satışlar ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 arttı. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 718 bin 570 konut satılırken bu yıl 1 milyon 24 bin 534 kişi ev sahibi oldu. Yılın 8 ayında banka kredili alımlar ise yüzde 263.7 artarak 473 bin 114 oldu. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, koronavirüse rağmen 2020 yılı tamamında yapılacak konut satışının 2019’dan fazla olacağını belirtiyor.

DÜŞÜK FAİZ ETKİSİ

Ülkemizde mart ayında görülmeye başlayan salgın konut satışlarına nisan ve mayıs aylarında yansıdı. Nisanda 42 bin 783 adet satışla tüm zamanların en kötü tablosu karşımıza çıktı. Mayıs ayında da satışlar 50 bin düzeyinde kaldı. Haziranda kamu bankalarının konut kredi faizini tarihin en düşük seviyesine çekmesi ve Emlak Konut GYO’nun 2 yıl ödemesiz kampanya başlatması bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. Haziran ayında 190 bine ulaşan aylık satış, temmuzda 229 binle rekor kırdı. Konut satışlarındaki yukarı yönlü hareket ağustos ayında da devam etti ve tüm zamanların en yüksek ağustos ayı satışı gerçekleşti.

170 BİN SATIŞ

TÜİK’in açıkladığı verilerine göre de geçen ay konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu. Banka kredili satışlar ise ağustos ayında yüzde 122.6 artarak 76 bin 19’a yükseldi. Konut alıcının tercihi hem ağustos ayında hem de yıl genelinde 2. el oldu. Türkiye genelinde satılan sıfır konut sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artarak 52 bin 123 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.2 arttı ve 118 bin 285’e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde sıfır konut satışı yüzde 11.2 artarak 317 bin 832 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 63.3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

YABANCI DÖNÜYOR

Salgının etkisiyle mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları 5 ay üst üste düşse de ağustosta yükselişe geçti. Yabancılara satış ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu. Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 24.7 azalarak 20 bin 896’ya geriledi. Sektör temsilcileri, yılın kalan dört ayında yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda 2019 satışlarının yakalanacağını belirtiyor.

BAYRAĞI KONUT ÜRETİCİLERİ DEVRALDI

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının düşük faiz avantajının son bulmasıyla konut satışlarının düşüşe geçmesinin beklendiğini, ancak konut üreticilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar bayrağı devralarak bu beklentiyi tersine çevirdiğini söyledi. Durbakayım, “Ağustos ayı konut satışları, haziran-temmuz aylarındaki gücünden çok az kaybetmesine rağmen artış ivmesine devam etti. Son 3 ayda gerçekleşen yaklaşık 600 bin adetlik satış rakamı, son bir yıllık toplam satış miktarına 2 milyon sınırına bir adım daha yaklaştırdı. Ağustos ayında piyasadaki aylık konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde 1’in üzerine çıktı. Ancak, konut üreticileri bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda birçok projelerindeki faiz oranını aylık yüzde 0.64 -0.80 seviyesinde sabitledi. Aradaki farkı ise kendi bütçelerinden karşılayarak konut ihtiyacı olanlara bir fırsat daha sundu. Konut üreticilerinin bu desteği uzun süreli yapamayacağı ortadadır. Bu nedenle mevcut düşük faiz fırsatları bitmeden yararlanmak gerekir” diye konuştu.