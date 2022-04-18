Ev tekstilinin kalbi İstanbul'da atacak

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EV tekstili sektörünün dünyadaki en önemli aktörleri, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nda bir araya gelecek. TETSİAD ve KFA Fuarcılık tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek HOMETEX, pandemi sonrası ev tekstili sektöründeki ilk ve en büyük fuar organizasyonu olacak. 11 holde, 160 bin metrekare alanda, 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuar, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli alım heyetlerini Türk ev tekstili sektörü temsilcileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Fuar öncesinde İstanbul, Bursa ve Denizli’de tanıtım toplantılarının yapıldığı HOMETEX Fuarı için ayrıca mart ayında İstanbul’da sektör temsilcilerinin güçlü katılımıyla basın lansmanı da düzenlenmişti.





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Dev fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 190’ı aşkın ülkeye yıllık 3.2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşan Türk ev tekstili sektörünün 8 doların üzerindeki kilogram başına ihracat değeri ile milli gelire önemli katma değer sağlayan güçlü sektörler arasında yer aldığını söyledi. Geçmişte ucuz istihdam deposu olarak görülen tekstil sektörünün nitelikli üretim, kalifiye işgücü ve yüksek ihracat potansiyeliyle stratejik bir konuma yükseldiğine değinen Burkay, “Dünya ev tekstili sektörünün yakından takip ettiği fuarımız, ülkemizin bugün dünya tekstil ticaretine yön veren, kendi tasarımları ve kreasyonları ile takip edilen ve örnek gösterilen merkezlerden biri haline gelmesinde önemli pay sahibidir” dedi.





İhracata dayalı ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda 2013 yılında kurdukları KFA Fuarcılık şirketinin, düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları ile Bursa’daki ihracatçı firma sayısı ve ihracatın rekor seviyeye ulaşmasında lokomotif bir görev üstlendiğini ifade eden İbrahim Burkay, “Milli katılım organizasyonu yapma yetkisi ayrıcalığına da sahip olan KFA Fuarcılık şirketimizin HOMETEX gibi dünyanın en büyük fuarcılık organizasyonlarından birini gerçekleştirecek hale gelmesi de bizler için ayrıca bir mutluluk vesilesi. 17 Mayıs’ta kapılarını açacağımız fuarımızı, dünya pazarlarına sunulan yeni ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar çok zengin bir konsept ile kurguladık. HOMETEX kapsamında UR-GE projeleriyle desteklediğimiz yabancı alım heyeti organizasyonlarımız ve düzenleyeceğimiz B2B etkinliklerimizle de sektörümüzün dış ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasına kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından nitelikli alıcıları İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

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OTELLER TAMAMEN DOLDU

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise, dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından olan HOMETEX’e yurtiçinden ve yurtdışından büyük talep olduğunu, organizasyonun yapılacağı tarihlerde fuar çevresindeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100’leri bulduğunu ifade etti. Bayram, sektörün kalbi durumundaki Sultanhamam’da mağaza vitrinlerinde başlayan ve 1992’de bir otelin salonunda 600 metrekarelik alanda ilk kez düzenlenen fuarı bir dünya markasına dönüştürmeyi başardıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX mottosuyla düzenleyeceğimiz fuar, krizlerin fırsata çevrildiği bir etkinlik olacak. Fuara, Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Türk Cumhuriyetleri’ne, Kuzey Afrika’dan ABD’ye kadar yüzlerce ülkeden binlerce markanın alım heyeti ile 150-200 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Profesyonel alım heyetleri bu fuarda dünyanın en yeni koleksiyonlarını, son teknoloji ile üretilmiş çevreci ürünlerini, yeni renk, trend ve tasarımlarını görme imkânı bulacak.” Bayram ayrıca, HOMETEX’in, Türk ev tekstili ihracatına yüzde 25–30 oranında bir katkı sağlamasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.





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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, kuruluşundan yaklaşık 40 yıl sonra İDTM’yi sektörleri kalkışa geçirecek bir platforma dönüştürdüklerini ve kapsayıcı fuarcılık dönemini başlattıklarını belirterek, “Her sektörün mutlaka bir fuarı olacak. Ama bu öyle bir fuar olacak ki, sektörün tamamını kapsayacak. Sektörün yüz akı olan bu ‘kapsayıcı fuar’ işte o zaman sektörlerimizin küresel rekabetçiliğini, küresel iş birliğini ve küresel pazarlarını artıracak. Temsil ettiği sektörü dünya liginin lider takımlarından biri haline getirecek. HOMETEX, ‘kapsayıcı fuarcılık’ politikamızın somutlaştığı fuarlarından biridir. İnanıyorum ki bu yaklaşımın ekonomik sonuçlarını da yakında birlikte göreceğiz. Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması, üç kıtayı birleştiren HOMETEX Fuarı’nda gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu fuar, daha önceki fuarları geride bırakarak, Avrupa’nın en büyük ev tekstil fuarı olacak. Yine inanıyorum ki, dünya ev tekstili sektörünün de hem güçlü hem de referans etkinliği olarak öne çıkacaktır” diye konuştu.

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'MÜTHİŞ BİR KAYNAK KULLANIMI SÖZ KONUSU'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da her fırsatta Türkiye’nin kaynak probleminin olmadığının altını çizdiklerine dikkat çekerek, “Türkiye’nin kaynak problemi yok, kaynağı doğru kullanamama sorunu var. HOMETEX’de ise tüm sektörel kuruluşları aynı vizyonda ve amaçta birleştiren müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu. Dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacağımız fuar, Türkiye tekstil sanayi sektörü için büyük önem taşıyor” dedi.

'HOMETEX EN GÜÇLÜ FUARLARDAN'

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, çeyrek asırdan bu yana yapılan HOMETEX’in Türkiye’nin en güçlü ve eski fuarlarından birisi olduğunu söyledi. Gültepe, “Tekstil hazır giyim, Türkiye’nin en güçlü alanları arasında yer alıyor. Uluslararası pazarlara baktığımız zaman ev tekstli sektöründe bir marka olduğumuz görülüyor. Amacımız bu markayı daha fazla büyüterek dünyadan alacak olduğumuz payı artırmaktır. Bir marka olmak istiyorsanız, mutlaka bu tarz fuarların devam etmesi gerekiyor. Hep birlikte güzel işlere devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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'ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLMUŞ OLACAK'

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, HOMETEX için ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte çok güzel bir birliktelik örneği gösterdiklerini söyledi. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 30 milyar dolarla en büyük ihracatçı konumunda olduğunu belirten Öksüz, “Bu kadar büyük bir sektörün aynı oranda büyük organizasyon ve fuarlara da ihtiyacı var. Bu açıdan HOMETEX büyük bir boşluğu dolduracak. Ev tekstili fuarında sadece Türkiye değil, bütün bölgelerden alacağı ziyaretçilerle çok önemli bir fuar olma yolunda ilerliyor. 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek fuarımızla birlikte sektöre güç katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'SEKTÖRÜMÜZÜ DAVET EDİYORUM'

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan HOMETEX Fuarı’na Denizli’den 70’ten fazla firmanın katılacağını söyledi. Markalı ihracat açısından İstanbul’da yapılan bu fuarın çok büyük önemi olduğunun altını çizen Memişoğlu, “Markalı ihracat’ demek, bizim çok önemsediğimiz, ihracattaki katma değerin artırılması ve daha yüksek fiyatlı ürün satılabilmesini sağladığı için önemli bir konu. Fuarlar aracılığıyla kendimizi anlatabilmemiz ve müşterilerimizi bulabilmemiz açısından ihracata katkı sağlıyor. Tüm firmalarımızı fuara iştirak etmeye davet ediyorum” dedi.

'ÖRNEK BİR BİRLİKTELİK'

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, sektör temsilcilerinin örnek bir birliktelik gösterdiğini belirterek, “HOMETEX, ülkemize çok faydalı bir fuar gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de ev tekstilinde bir numara olma yolundaki azmimiz devam ediyor. Bizi mutlu eden tüm sektörlerin bir biriyle dayanışma içinde olması. Emeği geçenlere teşekkür ederim” yorumunda bulundu.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından HOMETEX’in sektörün ihracatına güç katacağını belirterek, “Çok heyecanlıyız. Uzun bir aradan sonra yeni ismimizle birlikte çok güçlü bir şekilde fuara hazırlanıyoruz. Türkiye’nin üretim gücü geride bıraktığımız zorlu dönemde tüm ülkeler tarafından görüldü. Yeniden fuarlarda aynı heyecanla yüz yüze gelerek müşterilerle birebir temas halinde olmak çok önemli. İnanıyorum ki HOMETEX ilerleyen dönemde dünyanın en önemli fuarı olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL VURGUSU

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, Türkiye’nin tekstilde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Dünyada Türk tekstilinin değerinin bilindiğini ifade eden Güleç, “Gerçekleştireceğimiz bu fuar organizasyonları sayesinde çok daha büyük başarılara imza atacağız. Fuar organizasyonlarımız tekstildeki müteşebbislerimiz kadar başarılı olmalı ki istediğimiz başarıları elde edelim. TETSİAD bu konuda BTSO, İTO gibi iş ortaklarıyla bu organizasyonu yeniden dünya sahnesine çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Fuarlar dünyanın en iyi tanıtım organizasyonlarıdır. Bu yönden HOMETEX, bizim için çok önemli. Sürdürülebilir tekstilin önemini burada hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

'GÖZÜMÜZ ARKADA KALMAZ'

Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TETSİAD eski Başkanlarından Recep Tanrıverdi, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bizden sonraki kuşağa bu fuarı emanet edebilirsek, gözümüz arkada kalmaz. İTO, TETSİAD ve BTSO’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK SORUMLULUK ALINARAK YAPILDI'

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, sektördeki birlik ve beraberliğin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Bugün bunun çok güzel bir örneğini gördük. Tüm ticaret odası başkanlarımıza ve özellikle İbrahim Burkay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok doğru bir zamanda taşın altına elini koyarak büyük sorumluluk aldı. Bu konuda çalışan en alttan, en üst kademeye kadar herkese çok şükranlarımı sunuyorum” dedi.

'YENİ BİR YOL ÇİZDİK'

Yeni bir heyecanla yola çıktılarını söyleyen İTO Ev Tekstili Komitesi Başkanı ve TETSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Söyer, “HOMETEX Fuarı için çok heyecanlıyız. Sektördeki tüm meslektaşlarımı fuara davet ediyorum. Fuarlar her sektör için önemli. Tekstil sektörünün yıllık ihracatı 3 milyar doların üstünde seyrediyor. Önümüzdeki senelerde 5 milyar doların üzerine çıkacağımızı umut ediyorum. Rakamların bu seviyelere gelmesinden son derece memnunuz. Dünya piyasalarında kendimize yeni bir yol çizdik.” diye konuştu.

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

TETSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Macit, sektör adına kurgulanan çok özel bir buluşmaya hazırlandıklarını belirterek, “Birlikte hareket ettiğimiz zaman neler yapabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk. HOMETEX, sektör ve ülkemiz için çok kıymetli. Yüksek katma değerli ürünleri ihraç ediyoruz. Güçlü bir sektör olduğumuzu biliyoruz. Birlikte oldukça daha da güçlüyüz” dedi. Diğer bir TETSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Baytimur ise, HOMETEX’in sektörün ihracatına büyük güç katacağına inandığını belirterek, altyapısıyla örnek bir vizyona kavuşan fuarın sektörde büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi. TETSİAD Yönetim Kurulu Mali Sekreteri Hüseyin Eğri de, tüm sektör temsilcilerinin HOMETEX Fuarı’na katılarak destek vermesini istedi.