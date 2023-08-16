Ev sahiplerinden ilginç istek! Kredi notu da istiyorlar

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Kira bedeli olarak astronomik fiyatlar talep eden ev sahipleri, verdikleri ilanlardaki talepleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi puan durumunu gösteren rapor talep eden Denizlili ev sahibinin bu talebi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. Denizli’de 3 oda bir salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.

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“BENDEN GELİR RAPORUMU VE KREDİ NOTU RAPORUMU TALEP ETTİ”



Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şok geçirdiğini söyleyen Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. Kira fiyatlarının arttığını, ev bulmanın zorlaştığını ifade eden Kaya, "Bunların üstüne ilginç şartlar ile karşı karşıya kalınca tuhaf olduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.