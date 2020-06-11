Ev alacaklar dikkat: Böyle bir fırsat gelmez

Kamu bankalarının konut kredisi kampanyası son sürat devam ederken ev arayışında olanlar da her gün emlak ofislerini ziyaret ediyor.



Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin liraya kadar konut kredisi veriyor. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu.

‘FAİZLER CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜK’

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Ciddi anlamda düşük faiz var. Reel faizin altında bir faiz. Alıcılar bunun farkındalar. Bir daha böyle bir fırsat gelmeyeceğini biliyorlar.” dedi.

Taş daha çok ihtiyaç sahiplerinin ev almak istediğini belirtti ve şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi olan alıcılar ciddi anlamda gayrimenkul talebinde bulunuyorlar. 500 bin liraya kadar olan gayrimenkuller bizim nezdimizde ihtiyaç için alınan gayrimenkullerdir. Herkes bütçesine göre ev almak istiyor.”

FIRSATÇILIK EĞİLİMİ VAR

Satıcıların fiyat artırımına gittiğini söyleyen Taş “Satıcılarda fırsatçılık eğilimi var. Faiz düşmeden önceki fiyata gayrimenkul varsa satılıyor. Belediye rayiç bedeliyle satış bedeli arasında fark var. Serbest piyasa ekonomisi de var. Denetlemesi zor bir durum.” açıklamasında bulundu.

Kampanyanın süresine ilişkin olarak da Taş, aldıkları duyuma göre 15 Temmuz’a kadar sürmesini beklediklerini söyledi.



‘SERBEST PİYASA EKONOMİSİ VAR’



Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, konutların fiyatını mal sahiplerinin belirleme hakkı olduğunu söyledi. Serbest piyasa ekonomisi olduğunu ancak fahiş artışlar yapılmasının etik olmadığını belirten Kiraz, devletin BDDK aracılığıyla fahiş fiyat artıran ev sahiplerinin evlerine kredi çıkmamasına ilişkin karar alabileceğini belirtti.