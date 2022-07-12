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Euro – dolar eşitliği! 20 yıl sonra bir ilk

#Euro Dolar Eşitliği#EURO#DOLAR
Euro – dolar eşitliği 20 yıl sonra bir ilk

Doların, yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülmesiyle önemli para birimleri karşısında güçlenmesi sürüyor. Euro’da da değer kaybı sürerken, dolar ile başa baş seviyeye geldi. EuroDolar paritesi 1,0002 seviyesine kadar geriledi. Bu durum daha önce 20 yıl önce gerçekleşmişti.

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ABD para birimi doların, dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle, Euro da değer kaybını sürdürüyor. EuroDolar paritesi, haftanın ikinci günündeki işlemlerde 1,0002 seviyesine kadar gerileyerek; geçtiğimiz 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu durum piyasa aktörleri tarafından 1 doların 1 Euro’ya eşitlendiği olarak kabul edilirken; bu durum daha önce Aralık 2002 tarihinde yaşanmıştı. EuroDolar paritesi saat 11:06 itibarıyla yüzde 0,32 oranında düşüşle 1,0004 seviyesinde hareket ediyor.

Euro’da görülen bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi de etkili oluyor. ECB’nin temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. ECB temmuz ayı politika faiz kararını 21 Temmuz’da Türkiye saati ise 15:15’te açıklayacak.

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AVRUPA RESESYONA DAHA YAKIN

Avrupa resesyona ABD’den daha yakın duruyor. Avrupa ekonomisinde yaşanan bu kötüleşmede Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, enerji fiyatlarında yaşanan büyük artış Avrupa Birliği’ni oldukça olumsuz etkiledi.

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DOLAR DÜNYADA GÜÇLENİYOR

Dolar, tüm önemli para birimleri karşısında değerlenmesini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesiyle; ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,50 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

Doların dünyada güçlenmesinde etkili olan en önemli faktör risk iştahının gerilemesi… Çin'de Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi; yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yükselmesine sebep oldu. Risk iştahının azalmasıyla, dünya borsa endekslerinde düşüşler yaşandı.

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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalar yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Piyasa beklentisi, ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 9 seviyesine gelerek, yeniden 41 yılın en yüksek seviyesini yenilemesi yönünde… ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında atacağı adımlarda oldukça etkili olduğu için, açıklanacak enflasyonun yön belirleyici olması bekleniyor.

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Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FOMC) 26-27 Temmuz tarihinde yapılacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed'den beklenen faiz artışının 75 baz puan olduğu görülüyor.

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#Euro Dolar Eşitliği#EURO#DOLAR

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