Euro Bölgesi'nde enflasyon zirve yaptı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 5,8'e yükseldi.

Rekor artışın yaşandığı enflasyon verileriyle Ukrayna'daki savaşın yaşam maliyetini artıracağı ve Avrupa Merkez Bankası üzerindeki önümüzdeki hafta yapacağı toplantı öncesinde baskıyı artıracağı yönündeki korkuların altını çizildi.

EN YÜKSEK ENFLASYON ENERJİDE

En yüksek yıllık enflasyon yüzde 31,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 4,1 ile gıda takip etti. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Şubat ayı enflasyon rakamını “olumsuz bir sürpriz” olarak nitelendirdi ve Ukrayna'daki savaşın fiyatları daha da artıracağını ve büyümeyi vuracağını tahmin etti.

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Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 7,5, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 seviyesinde ölçüldü.