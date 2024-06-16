×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Euro 2024 heyecanı Togg’da

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Togg#Euro 2024
Euro 2024 heyecanı Togg’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

Kurban Bayram tatiliyle birlikte Euro 2024 heyecanı da başladı. Maçlar, Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelinden de izlenebilecek.

Haberin Devamı

D-Smart ile Togg’un işbirliği kapsamında D-Smart GO nisan ayından itibaren T10X’te erişime açılmıştı. Bu işbirliği sayesinde Togg kullanıcıları dokuz günlük bayram tatili boyunca D-Smart GO’nun tüm kanallarını izleyebilecek.

D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın bayramda Togg kullanıcılarının, Euro 2024 maçlarını D-Smart GO sayesinde Togg ekranından da izleyebileceğini ifade etti. Aydın, “Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu maçları da yaz boyunca D-Smart GO’da olacak” diye konuştu.

‘YOLA ODAKLANIN’

Togg T10X kullanıcıları, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında açılmak istenirse sürücünün önündeki ekranda “Lütfen yola odaklanın” uyarısı çıkıyor. Yolcu ekranına geçildiğinde ise yayın devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Togg#Euro 2024

BAKMADAN GEÇME!