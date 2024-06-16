Euro 2024 heyecanı Togg’da

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D-Smart ile Togg’un işbirliği kapsamında D-Smart GO nisan ayından itibaren T10X’te erişime açılmıştı. Bu işbirliği sayesinde Togg kullanıcıları dokuz günlük bayram tatili boyunca D-Smart GO’nun tüm kanallarını izleyebilecek.

D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın bayramda Togg kullanıcılarının, Euro 2024 maçlarını D-Smart GO sayesinde Togg ekranından da izleyebileceğini ifade etti. Aydın, “Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu maçları da yaz boyunca D-Smart GO’da olacak” diye konuştu.

‘YOLA ODAKLANIN’

Togg T10X kullanıcıları, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında açılmak istenirse sürücünün önündeki ekranda “Lütfen yola odaklanın” uyarısı çıkıyor. Yolcu ekranına geçildiğinde ise yayın devam ediyor.