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Esnafa ve çiftçiye destek ödemesi

#Esnaf#Çiftçi#Destek Ödemesi
Esnafa ve çiftçiye destek ödemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifine göre, esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında yapılan ödemelerin bu yılın sonu itibariyle 6.3 milyar lira, gelecek yıl ise 6.9 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu tutarın 2023’de 9.2 milyar lira, 2024’te de 11.2 milyar lira olması tahmin ediliyor.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmeleri bugünden itibaren başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe teklifine göre, bu yılın sonunda 25 milyar lirayı geçmesi beklenen sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansman araçlarının karşılanması ve yatırım amacıyla yapılan sermaye transferlerine gelecek yıl 38.7 milyar lira kaynak ayrıldı. 2023’te 49.5 milyar, 2024’te de 31.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Kömür yardımı kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılan ödemelerin bu yılın sonu itibariyle 1 milyar 186 milyon lira gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Gelecek yılın bütçesinde ise kömür yardımı kapsamındaki ödemelerin 1 milyar 392 milyon, 2023’te 1.5 milyar, 2024’te de 1.6 milyar gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

TARIMSAL ÜRETİM

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Tarımsal kredilerin sübvansiyonu için yapılan ödemelerin yıl sonu itibariyle 5.5 milyar lira gerçekleşmesi öngörülürken, gelecek yıl 9.7 milyar lira, 2023’te 13.6 milyar lira, 2024’te de 15.8 milyar lira tahmin edildi. Tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılan ödemeler de yılsonunda 1 milyar lirayı geçecek. Bu tutar gelecek yıl için 1.5 milyar, 2023 ve 2024 yıllarında da 1.7’şer milyar lira kaynak öngörüldü.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 1.3 milyar, kadının güçlenmesi 352.6 milyon lira, ortaöğretim 760 milyon lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele 1.3 milyar lira öngörüldü. Sosyal güvenlik 178 milyar, yoksullukla mücadele ve yardımlaşma 13.8 milyar lira, tedavi edici sağlık hizmetleri 1 milyar lira, temel eğitim 1.7 milyar lira, tarım 14.7 milyar lira aktarılacak. Yoksullukla mücadele kapsamında 2023’te 16.2 milyar lira, 2024’te de 18.795 milyon liralık bir bütçe tahmini yapıldı. Şehit yakını ve gaziler için gelecek yılın bütçesinden 5.2, 2022’de 6 milyar lira ve 2024’te de 6.6 milyar liralık kaynak ayrıldı.

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#Esnaf#Çiftçi#Destek Ödemesi

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