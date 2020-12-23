Esnafa kira yardımı ve 1000 TL hibe desteği başvuru detayları açıklandı!
Esnafa kira yardımı ve 1000 TL hibe desteği için merakla beklenen karar, 23 Aralık Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Covid-19 nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarları kapsayacak olan kira yardımı ve 1000 TL destek, Ticaret Bakanlığı'nın güdümünde olacak. Başvuru süreci ve şartların detayları Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılacak.
Esnafa 1000 lira destek ve kira yardımı için detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.
İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.
Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlığın bu hafta içerisinde başvuru detaylarını açıklaması bekleniyor.
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