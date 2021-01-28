Esnafa e-ticaret desteği

Konyaaltı Belediyesi, değişen alışveriş alışkanlıklarını dikkate alarak ilçedeki esnaf yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Konyaaltı esnafım’ isimli uygulamanın detaylarını anlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, uygulamanın çağın gereksinimi ve ortak akıl birliği neticesinde ortaya çıkan bir proje olduğunu kaydetti.

Başkan Esen, “Sipariş yöntemiyle alışverişin oldukça yaygınlaştığı, insanların neredeyse bir simidi bile internet üzerinden sipariş verdiği bir noktaya geldik. İnternetten yapılan alışveriş, mahalle ve sokaklardaki esnafı olumsuz etkiledi. Esnafımızla bunun nasıl telafi edeceğimize yönelik istişareler sonrasında esnafın tek tek kendi çabasıyla değil, bütüncül uygulama ile etkin olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı hazırladık” dedi.

KOMİSYONSUZ

Konyaaltı esnafım uygulamasıyla ilçedeki 1947 esnafın kaydının oluşturulduğuna dikkati çeken Semih Esen, projeyi etaplar halinde sürdürdüklerini açıkladı. Başkan Esen, “Birinci etapta ilçemizdeki 1947 esnafın tespitini yaptıktan sonra onlarla görüşmeler yaptık. Esnafın iletişim bilgileri, yol tarifleri, varsa internet sitelerini uygulamaya yükledik. İkinci etapta da 1947 esnafın satış yaptığı ürünleri fotoğraflarıyla sisteme yüklendiği ve sistem üzerinden sipariş verebildiği güncellemeler olacak.

Bu uygulamayla esnafı, sipariş siteleri üzerinden ödedikleri yüksek komisyonlardan kurtarmış olacağız. Esnafımız ücret ödemeden internet üzerinden satış yapabilme imkanına kavuşacak” diye konuştu. Başkan Esen, uygulamanın esnafın işlerini iyileştirmenin yanında vatandaş ile esnaf ilişkisine de katkı koyacağını vurguladı.

‘FAYDALI OLACAK’

Konyaaltı Belediyesi’nin projesi ilçedeki esnafı da heyecanlandırdı. Belediye Caddesi’nde restoran işleten Gökdeniz Küçükaslan, pandemi döneminde esnafın çok zor günler geçirdiğini belirtti ve “Uygulamanın çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Giyim mağazası işleten Filiz Aksu ise “Ürünlerimizi tanıtabileceğimiz bir platform oluşturulmuş. Büyük firmalarla haksız bir rekabet içindeyiz.

Bu uygulama biraz daha bizi rahatlatacaktır” diye konuştu. İlçede manav işleten Serdar Tapur ise şöyle konuştu: “Uygulamanın çok farklı açılardan avantajı olur. İlçemize yeni taşınan komşularımız var, mahalleyi tanımayanlar var. Uygulama ile paket servisimizi genişletebiliriz. İşimizi tanıtmak anlamında iyi bir uygulama.”