Esnaf verilen desteklerden memnun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa yönelik yeni desteklerin olumlu karşılandığını bildirdi.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararının ardından esnafa yönelik açıklanan yeni destekleri değerlendirdi.



Açıklanan destek paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Palandöken, "Esnafımıza kira ve nakit desteğinin uzatılması, Halkbank kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi gibi yeni kararlar camiamız tarafından olumlu karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, esnafa yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile 500 ile 750 lira olarak değişen kira desteğinin 1 ay daha uzatıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu karar çok sevindirici fakat temennimiz pandemi tamamen son bulana kadar bu desteğin devam etmesi. Öte yandan kredi taksitlerini ödemekte zorlanan esnafımızın TESKOMB aracılığıyla Halkbank tarafından kullandırılan kredilerinin taksitleri de 1 Temmuz'a kadar ertelendi. Bu da nefes aldıracak bir karar fakat tüm taksitlerin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi de esnafımıza derin nefes aldırır."



Palandöken, çek ve senetlerle ilgili düzenlemenin TBMM'de uzlaşmayla görüşülmesi kararına ilişkin de "Yeniden bir yapılandırma çalışmasının yapılması hiç kuşkusuz esnaf ve sanatkarlarımızı sevindirdi. Çünkü Çek Kanunu'nun da bir an önce hayata geçmesi, binlerce çek mağduru esnafımızı rahatlatacaktır. Bu alınan ve önümüzdeki günlerde alınarak hayata geçirilecek tüm kararlar için Cumhurbaşkanı'mız ve ilgili bakanlıklarımıza tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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