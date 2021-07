Esnaf için kredi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.



Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.



Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.



Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti:



"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı."

