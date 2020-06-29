Eski ciroyu hızlı yakaladı

Koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında çok sayıda işletme faaliyetlerine ara verdi. Bu süreçte kapanan iş yerlerini açılma gününe kadar komple yenilediklerini belirten Tunatan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Tan, “Tesislerde pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinin gerekliliklerin de ötesin önlemler alındı. Yapılması gerekenleri çok hızlı şekilde yerine getirdik. Tüm hazırlıklarımızı bu dönemin şartlarına uygun şekilde gerçekleştirdik” dedi. Bu hazırlık dönemi sayesinde yeni satış bölümleri belirten Tan, “Tesislere arabayla veya geçerken alınacak şekilde yeni paketleme sistemleriyle satış bölümlerini oluşturuldu. Bu sayede 20 gün içinde tesisler koronavirüs öncesindeki cirosunu yakalamayı başardı. Biz de yeni yatırımlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

30 TESCİLLİ ÜRÜN

Bugün yöresel market ve tesisleri ile günde 10 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Tan, “Buradaki güçlü sirkülasyon aynı zamanda Sakarya’nın tanıtımı için de büyük önem arz ediyor. 1965 yılında itibaren hep bu anlayışla hareket ettik. 1990 yılında 10 olan çalışan sayımız yaptığımız yatırımlarla birlikte şimdi 300’e ulaştı” diye konuştu. Sakarya’nın yerel değerlerine ve ürünlerine değer verdiklerini ve tüm yaklaşımlarını bu çerçevede çizdiklerini ifade eden Tan, “Özellikle Sakarya kabağının inovasyonu ile yakından ilgilendik. Bu konuda çok fazla çalışma yaptık. 30’dan fazla yeni ürünün tescilli üretimini gerçekleştirdik” dedi.

‘KABAKLAVA’ VE ‘KABAKMACUN’

Sakarya kabağı konusundaki çalışmalarının sürdüğünü belirten Tuna Tan, “Bu konudaki inovasyonumuzu bir adım ileriye taşıyarak ‘Kabaklava’ ve ‘Kabakmacun’ isimli ürünlerimizi ortaya çıkardık. Bu iki isim Türk Dil Kurumu’ndan (TDK) ödül aldı. Çeşitli fuarlarda Sakarya’yı temsil ederek yörenin tanıtım gücünü arttırdı. Bu çalışmalarla 100’u aşkın ödül aldık” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMDA BAŞARILI ALTYAPI MODELİ

Tunatan markasının yenilikçi bir vizyonla hareket ettiğini söyleyen Tuna Tan, “Yıllar önce 80 metrekarelik kiralık bir lokanta ile başlayan iş hayatımız bugün 15 bin metrekareyi aşan büyüklükteki tesislerimizle devam ediyor. Çalışanlarımız bir altyapı kültürü ile yetişip bu kültürü bir sonraki nesle taşıyor. Bu durum aynı zamanda çalışanlarda bir aidiyet duygusunu da beraberinde getiriyor. Çalışanlar bilgili ve donanımlı bir hizmet modelinin içinde kendini geliştirme fırsatı buluyor. Bu süreçte yerel lezzetlerden oluşturduğumuz ‘Tunatan Mutfağı’ da bu anlayış içerisinde büyüyerek devam ediyor” dedi.