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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Ertuğrul Gazi, Türkiye yolunda

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Ertuğrul Gazi, Türkiye yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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