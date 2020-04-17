Eroğlu Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Eroğlu Holding, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL bağışta bulundu. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL bağışta bulunan Eroğlu Holding, nakdi bağışın yanı sıra maske üretimiyle de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunuyor. “Eroğlu Holding olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan kampanyaya destekte bulunmak milli sorumluluğumuzdur” diyen Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, İstanbul ve Aksaray’daki fabrikalarında üretimine başladıkları koruyucu maskelerin ilk teslimatının Sağlık Bakanlığı’na yapıldığını belirtti.