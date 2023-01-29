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Erken rezervasyon yoğunluğu: Satışlarda yüzde 30 fiyatlarda yüzde 60 artış

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#Tatil#Yaz#Erken Rezervasyon
Erken rezervasyon yoğunluğu: Satışlarda yüzde 30 fiyatlarda yüzde 60 artış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

Yaz tatili için yüksek faturalarla karşılaşmak istemeyenler erken rezervasyon fırsatlarına yoğun ilgi gösterdi. Bu yaz fiyatlarda ciddi artışlar olacağını söyleyen sektör temsilcilerine göre erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 30 artış var.

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Yükselen fiyatların gölgesinde yaz tatili planları da netleşmeye başladı. Kabarık bir fatura ile karşılaşmak istemeyenler de gözlerini erken rezervasyon fırsatlarına çevirdi. Son yıllarda erken rezervasyon kampanyalarına ilginin giderek arttığını, bu yıl da ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyleyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Geçen seneye göre erken rezervasyonun ilk döneminde kişi sayısında yaklaşık yüzde 25, yüzde 85-90’a yakın da ciroda artış görüyoruz” dedi. Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 60 oranında bir zam olduğunu ifade eden Mete Vardar, “Ancak bu artış yaz sezonuna yaklaştıkça yüzde 100’e yakın olacaktır. Bu anlamda erken rezervasyon her zaman için yerli turist açısından önemli bir fırsattır” şeklinde konuştu.

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‘YER BULMAK ZORLAŞACAK’

Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise geçen senelere oranla, erken rezervasyon talep ve satışlarında yüzde 30 oranında bir artış yaşadıklarını söyledi. Küçükyılmaz, “Bu durum, erken rezervasyon satışlarının hareketli geçeceğini gösteriyor. Kasım ayında başlayan bu dönem içerisinde, misafirlerimize seçenekli erken rezervasyon fırsatları sunuyoruz. Her şey dahil konsepti ile misafirlere tatil avantajı sunulmasından kaynaklı, geçmiş yıllarda olduğu gibi özellikle yabancı turist açısından çok fazla yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Erken rezervasyon avantajlarından yararlanılarak yapılacak rezervasyonlardan dolayı, sezonda müsaitlik bulunması zorlaşacaktır” dedi.

Erken rezervasyon yoğunluğu: Satışlarda yüzde 30 fiyatlarda yüzde 60 artış

YÜZDE 50 İNDİRİM

Koray Küçükyılmaz, tatil döneminde fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 60-70 oranında bir artış olduğunu ve bu dönemde yüzde 50’ye varan indirim yaptıklarını belirtti. Küçükyılmaz, yurt içinde Antalya, Bodrum, Kıbrıs, Marmaris ve Çeşme bölgelerinin tercih edildiğini, yurt dışında ise Balkanlar, İtalya, Orta Avrupa, Dubai ve Tayland’ın ön plana çıktığını belirtti.

AKDENİZ’DE KEMER EGE’DE BODRUM

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2023 yazında ciddi bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ettiklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Akdeniz’de; Kemer, Belek, Side, Alanya, Ege Bölgesi’nde de; Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Marmaris, Fethiye bölgelerine ilgi yoğun. Yurtdışı da bu yıl oldukça yoğun talep alıyor. Özellikle Balkanlar gibi vizesiz turlara çok yoğun ilgi var. Ama bunun yanında Prag, Viyana, Budapeşte gibi şehirleri kapsayan Orta Avrupa programına, Roma, Floransa, Venedik gibi şehirleri kapsayan klasik İtalya programına da ilgi oldukça yoğun. Bunların yanı sıra deniz seyahati tercih eden misafirlerimiz de Mısır, Şarm El Şeyh, Dubai, Uzakdoğu gibi tatil bölgelerini tercih edebiliyor” diye konuştu.

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Erken rezervasyon yoğunluğu: Satışlarda yüzde 30 fiyatlarda yüzde 60 artış

6 BİNDEN BAŞLIYOR

Tur sitelerinde erken rezervasyon için seçilmiş otellerin fiyatları ise bölgeye ve otel türüne göre değişiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerine baktığımızda temmuz ayının ilk haftası dört gece beş gün iki kişilik bir tatilin faturası ise ortalama 6 bin TL’den başlıyor. Bu fiyatlar otele göre
70 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

 

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#Tatil#Yaz#Erken Rezervasyon

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