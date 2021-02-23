Erdoğan: Merkezin rezervi 95 milyar dolar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin, AK Parti’nin İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı, Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de video konferansla bağlandı. CHP’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili ortaya attığı iddialara cevap veren Erdoğan, “Son zamanlarda CHP ve şürekasının eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek de üzerimize vacip oldu” dedi.

ALTINDA İMZASI VAR

CHP’nin, Gara operasyonunun milletimizde yol açtığı öfkeyi PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurduğunu söyleyen Erdoğan, “Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Berat Bey’in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayretin, başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ülkemizin pekçok kazanımının altında Berat Bey’in imzası vardır” diye konuştu.

200’E DE ÇIKARIRIZ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar sahtekar, ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta daha ileri gittiler sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası’nın şimdi 95 milyar dolar döviz rezervi var. Başbakanlığım döneminde döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Bu ne demektir biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız batı değil, CHP’nin akıl hocaları orada IMF. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Kendi işimizi kendimiz görürüz. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Küresel ekonominin daraldığı bu dönemde Berat Bey’in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık.”

HUKUK DAHİLİNDE

Berat Albayrak’ın da hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Sonra da dert yanıyor şimdi ‘yargıya giderler.’ Nereye gideceğim, gideceğim tek yer var yargı. Senin paran bol zaten. Senden parayı alıp onları garip gurebaya dağıtacağız. Şu dönemde döviz rezervleri üzerinden Berat Bey aleyhinde yürütülen kampanyanın amacı kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmak değildir. Çünkü biz bunların kendilerini en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını, nasıl hareket ettiklerini biliyoruz. Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye’nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Yapılan bu döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları içindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemler sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı” dedi.

‘BUNU BAŞARDIĞI İÇİN ÇILDIRIYORLAR’

“İki sismik araştırma, üç sondaj gemisi, bir tane daha geliyor bunların fiyatlarına baktığınız zaman bir otomobil fiyatı gibi. Bu nedir bu, bunun adı finansı, parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pekçok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları Berat Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Bu CHP faizcidir, bu CHP, IMF’cidir, IMF’nin temsilcileriyle kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanlar bunlardır. Bay Kemal, ey Faik Öztrak bilir misiniz bizim IMF’ye bir kuruş borcumuz yok bitti bu iş. Bize diyorlar ki ‘IMF’ten gidin borç alın’ o sizin cibiliyetinizdir, o sizin karakterinizdir, bizde bu yok” şeklinde konuştu.

UZMANLAR NE DEDİ?

‘BUHARLAŞTI DENMESİ YANLIŞ’

Merkez Bankası hakkında ortaya atılan iddialarını konunun uzmanlarına sorduk. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, konu hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de bu konular düzeysiz tartışılıyor. Ben iktisatçı olarak ‘faiz mi, rezerv mi’ konuşmak isterim. Ancak anlamsız seviyesiz tartışmalar yaşanıyor. Paranın buharlaşması kavramı çok yanlış. Merkez Bankası pandemi yılında çok ciddi dolar harcadı. Yaşanan birçok sebepten ötürü ülkede döviz kıtlığı yaşandı. Merkez de döviz satarak, piyasaya TL verdi. Merkez Bankası rezerv politikası uyguladı. Burada ‘faiz arttırarak da önlem alınabilirdi’ diye bir görüş de ortaya atılabilir. Zaten tartışılması gereken de budur. Kimsenin parasının harcandığı ya da paranın buharlaşması diye bir durum söz konusu değildi. Döviz satarsın TL alırsın, TL satarsın döviz alırsın. Önemli olan finansal istikrarın korunmasıdır. Bakıldığında kasımdan bu yana Merkez’in rezervlerinde bir artış olduğu da görülecektir.”

‘REZERVLERİ MÜDAHALE İÇİN KULLANDI’

Yapılan tartışmada buharlaştı kelimesinin kullanılmasının son derece yanlış olduğuna dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Sefer Şener, “Buharlaştı demek yerine, Merkez Bankası, rezervlerini böyle kullanacağına, farklı bir yol uygulayabilirdi diyebilirsiniz. Bu o zaman tartışılabilir. Hiçbir ekonomist rezerv buharlaştı diye bir kelime kullanmaz. Merkez, kanuna uygun olarak rezervlerini pandemi nedeniyle oluşan gelişmeler doğrultusunda, gerekli ve yeterli miktarda müdahale için kullanmıştır. Merkez Bankası’nın ana görevlerden biri de olağanüstü durumlarda ekonomiye müdahale etmektir.



Merkez Bankası elindeki rezervleri 7.60 TL’den satmış, e güzel yapmış dolar 6.90 TL. Merkez bu müdahaleleri etmeseydi, dövizde 8 değil 9-10 TL’leri görmek mümkün olurdu. Müdahale etmeseydi o zaman şöyle denirdi, neden Merkez Bankası müdahale etmiyor” ifadelerini kullandı.