Erciyes’te otel sayısı 25’e çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı sayesinde Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, sunduğu uluslararası standartlardaki hizmetlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erciyes’te 13 olan otel sayısının yeni yapılacak olanlar ve inşası için anlaşılan otellerle 25’in üzerine çıkması bekleniyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Erciyes Master Planı’nın 2005 yılından itibaren başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Plan sayesinde Erciyes’in hem ekonomik olarak hem de kültürel ve sportif anlamda değer kazandığını vurgulayan Cıngı, turizm için en önemli şeylerden birinin konaklama olduğuna dikkati çekti.



3 BİN 500’E ÇIKACAK

Cıngı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla Erciyes’te otel parsellerinin ihale edildiğini ve yatırımların başladığını belirterek şöyle devam etti: “Her geçen yıl da yeni oteller zincirimize dahil olarak, Erciyes Kayak Merkezi’nin bünyesinde 2 bin 200 metrelik irtifada hizmet vermeye başlıyorlar. Erciyes tüm dünyadan misafir aldığı için özellikle de son 5 yıldır yurt dışından charter uçuşlarla yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığı için turizm yatırımcılarımızın ilgisi de arttı. Şu anda devam eden yaklaşık 650 milyon liralık bir otel yatırımımız var. 3 yıl içinde mevcutta 1500 olan yatak kapasitemiz 3 bin 500’e çıkacak. Diğer parsellerin de ortalama 5 yıl içinde tamamlanmasıyla ilave 1.2 milyar lira yatırım daha alacak Erciyes. Hedefimiz, 5-6 yıllık bir zaman zarfında Erciyes’teki yatak kapasitesini 8 bine çıkarmak.”

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