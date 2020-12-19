Erciyes'e sezonun ilk turist kafilesi geldi

Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon, geçen salı günü açıldı. Bu kapsamda şehre yurtdışından charter seferleri başladı. Bugün Erciyes’e Ukrayna’dan 200 kişilik ilk turist kafilesi geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin 193 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi. Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Her zaman söylüyorum; Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna’dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Şehrimize, hoş geldiniz diyorum. Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonra da her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya charter tarifeli seferler devam edecek" ifadelerini kullandı. Turist kafilesi, havalimanından otobüslere binerek Erciyes Kayak Merkezi'ne geçti.