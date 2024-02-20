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EPDK'dan benzin ve motorine indirim çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#EPDK#Benzin#Motorin
EPDKdan benzin ve motorine indirim çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 14:06

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.

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Akaryakıt fiyatlarına son zamanda gelen artışın önüne geçebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu harekete geçti. Petrolün 83 dolar seviyelerinde seyrettiği piyasada, EPDK, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdi.

Bu gelişmeyle birlikte benzin ve motorinde 1-1.5 lira indirim beklentisi oluştu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacak" dedi.

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BENZİN 41, MOTORİN 45 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da benzin 41.22 lira, motorin 44.35 lira, otogaz ise 20.49 liradan satılıyor.
Ankara'da benzin 41.93 lira, motorin 44.28 lira, otogaz 19.99 liradan satılıyor.
İzmir'de benzin 42.15 lira, motorin 45.33 lira ve otogaz ise 20.07 liradan satılıyor.

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#EPDK#Benzin#Motorin

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