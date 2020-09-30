Enerjisini güneşten alıyor

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde akıllı elektrik ve su sayaçları üretimi yapan Luna Elektronik, yeni binalarını yaparken tasarımını da ona göre ‘yeşil fabrika’ tasarladı. Çatısı tek kırımlı ve cephesi güneye dönük planlanan fabrikanın çatısı güneş panelleriyle kaplandı. Hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ulusal sisteme elektrik temin eden fabrika yönetimi, bu yolla aylık 100 bin lira tasarruf sağladı.

TEMİZ ENERJİ HEDEFİ

Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, akıllı teknoloji ve akıllı sistemleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Karabağlı, “Çıktığımız yolda bunu en basit olarak gerçekleştirme yolunun çatımızı güneş panelleriyle kaplamak olduğunu düşündük. Bu fabrika şu anda kendi tükettiği enerjiyi bu güneş panellerinden elde ediyor. Hatta fazlasını da şebekeye vererek diğer sanayicilere katkıda bulunmuş oluyor” ifadelerini kullandı. Çatıdaki güneş panellerini 2 yıl önce devreye aldıklarına işaret eden Karabağlı, “Bugünün fiyatlarıyla bakacak olursak ortalama 100 bin liralık bir üretim var burada. Bizim fabrika olarak ise ortalama 80 bin lira elektrik faturası ödeyecek bir tüketimimiz söz konusu. Dolasıyla biz her ay kendi tüketimimizi yaptıktan sonra üstüne yaklaşık 20 bin liralık elektrik satıyoruz. Yeni fabrika yapacak olan tüm sanayicilerin daha baştan bunu düşünerek yapmasında fayda var. Güneş enerjisini sanayicilerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Son derece verimli ve isabetli bir yatırım yapmış olacaklardır” diye konuştu.

BÜYÜMEYE DEVAM

Yeni geliştirdiği proje ile su sayaçlarının okunması artık elektrik sayaçları üzerinden uzaktan yapılabiliyor. İstanbul’da İSKİ ve BEDAŞ, Ankara’da ASKİ ve Başkent Elektrik, Bursa’da BUSKİ ve UEDAŞ ile farklı bölgelerde uygulanan proje ile uzaktan sayaç yönetimi konusunda büyük başarılar elde edildi. Luna’nın beyin ekibinin, su tüketiminin ölçülmesi, kayıp-kaçak önlenmesi ve sayaçların uzaktan okunması konularında çözümleri ve bu alanda farklı uygulamalar üzerinde çalışmaları sürüyor.

KAYIP-KAÇAK ÖNLENİYOR

Müdahaleleri engelleyecek veya kayıt altına alan projeler geliştirip sahadaki elektrik sayaçları ile enerji kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyor. Elektrik elektronik sayaçlarına yapılan girişimleri kayıt altına alıp yetkili kişi tarafından kaçakları tespit ederek enerji hırsızlarına geçit vermiyor. 0.05mA ile doğru ölçüm yapan sayaçlar, enerjiyi hassas ölçerek; ana transformatöründe bulunan enerji ile abonede kullanılan enerjiyi hesap edip enerji kayıplarını nokta atışı ile bulup şebekenin yatırım yapılması gerekli noktalarına doğru yatırımlar yapılıp teknik kayıpları azaltıyor enerjimizin kalitesini artırıp koruyor. Astronomik Röleye sahip olan sayaçlar da tüm coğrafi konumlarda gün ışığını bilerek sokak armatürlerinin zamanında devreye girmesi ve kapanmasını sağlayıp enerjinin verimli kullanılması sağlanıyor.

İŞİN MERKEZİ AR-GE

Dijital Vanalı Akıllı Su Sayacı ürünüyle Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 18’si düzenlenen Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nde Büyük Firma dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi ödülünü kazandıklarını da hatırlatan Karabağlı, “Su hayattır sloganı ile hareket ediyoruz. Ürettiğimiz ürünün dünyaya insanlığa nasıl bir katma değer yaratacağını aramızda kararlaştırıp gerçekten işe yarayacağına emin olduğumuz projelerle endüstriyel tasarımdan normal tasarıma geçiyoruz. Ar-ge’ye çok önem veriyoruz. 700 kişilik ekibimizin 110’u Ar-Ge çalışanı. Çünkü Ar-Ge bu işin tam merkezinde duruyor” dedi.