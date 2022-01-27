Yerli lityum bataryaları için önemli adım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenledilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenlediler!#İngiltere
MİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildiMİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildi#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Türk öğretmen ABDde eski eş kurbanı Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...Türk öğretmen ABD'de eski eş kurbanı! 'Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...'#İstanbul
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyorKüçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor#Macaulay Culkin
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
HABERLEREkonomi Haberleri Enerji Haberleri

Yerli lityum bataryaları için önemli adım

#ASPİLSAN Enerji#Türk Telekom#Teknoloji
Yerli lityum bataryaları için önemli adım

ASPİLSAN Enerji, Turkcell ve Türk Telekom ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Sürdürülebilir çevre bilinci kapsamında, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Dünyadaki bu değişime paralel olarak ülkemizde de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019 yılında başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021’den bu yana Turkcell’in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom’un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı. 

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri’de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji’nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye’nin lider operatörü Türk Telekom’un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ASPİLSAN Enerji#Türk Telekom#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA