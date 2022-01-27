Yerli lityum bataryaları için önemli adım

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Sürdürülebilir çevre bilinci kapsamında, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Dünyadaki bu değişime paralel olarak ülkemizde de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019 yılında başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021’den bu yana Turkcell’in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek olan yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



ASPİLSAN Enerji’nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom’un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.

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Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri’de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji’nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye’nin lider operatörü Türk Telekom’un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı.