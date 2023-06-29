Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS'de işçilerle bayram yemeğinde bir araya gelerek, bayramlaşma programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye’nin enerji çeşitliliği açısından çok önemli. 2. ve 3. Nükleer santral projelerinin de adını koymak istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. 800’e yakın talebimiz eğitim aldı, 300 kadarı burada çalışıyor. Kısa sürede elektrik üretmeyi, 2028’e kadar santralin tamamını devreye almayı planlıyoruz. İstihdama katkı sağlaması açısından da fevkalade önemli.