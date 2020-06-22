En yüksek ölüm aylığı 4.500 liraya çıkacak

Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da artacak. Ölüm aylığı alanlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 ocak-mayıs 5 aylık enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıkladı. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylıkları alacak olanlar için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa fazla zam alabilecekler. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lirayı geçecek. En yüksek ölüm aylığı ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 lirayı geçecek. Bu maaşlara ek ödeme de dahil değil. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

SORU-CEVAP

MAAŞ ZAMMINI YANLIŞ HESAPLIYORSUNUZ

Soru: Memur emeklisiyim. Ocak ayında bizlere yüzde 5.5 zam yapıldı. Ancak benim hesabıma göre bankaya eksik maaş yatıyor. Gerekli yerlere müracaat ettim ama net bir dönüş alamadım. Neden maaşım eksik gözüküyor? Osman E.



Cevap: Sizin gibi çoğu emekli maaş zammını bankaya yatan para üzerinden hesaplıyor. Bankaya yatan maaşınızın içinde yani elinize geçen ücret içinde ek ödeme de var. Maaşınızı ek ödemeli alıyorsunuz. Elinize geçen maaşınız içinde yüzde 4’lük ek ödeme tutarını düşeceksiniz, böylece asıl maaşınız ortaya çıkacak. Zammı ise maaşınız üzerinden hesaplayacaksınız.

YENİDEN EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEKSİNİZ

Soru: Emekliyim, yeniden çalışmaya başladım. Emekli aylığım yeniden nasıl bağlanacak, hak kaybım olacak mı? Meltem G.

Cevap: Yeni maaşınıza, eski aylığın kesildiği tarihten sonraki maaşlara yapılan zamlar uygulanacak. Yeniden ne zaman emekli maaşı almaya başlayacaksanız başladığınız tarih itibariyle bulunacak tutar ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamı olacak.

HİSSE ORANINA GÖRE SSK, BAĞ-KUR TEMMUZ ZAMLI ÖLÜM AYLIKLARI (TL) NOT: Tablodaki zamlı maaşlar bu yılın ocak-mayıs enflasyonuna göre hesaplanmıştır. Zamlı maaşlara ek ödeme dahil değildir. Zam oranları tüm dul ve yetimleri kapsamamaktadır.