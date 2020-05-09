En uzun trenin 5 bin 500 km’lik yolculuğu

Yaklaşık 5 bin 500 km mesafe katedecek tren, Türkiye’den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.



Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Uzun yıllardır demir yoluna önem vererek ve yatırıma devam ediyoruz. Öngörülü yatırımları ile müşterilerine ihtiyacı olduğu anda en uygun çözümü sunmak amacımız. Demir yolu yatırımı da buna bir örnek oldu. Salgın nedeniyle karayolu gümrük kapılarında yaşanılan sıkıntılar, temas riski gibi sebeplerden demiryolu taşımacılığı en önemli taşıma modülü konumuna geldi. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında halihazırda Türkiye’den Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine taşıdığımız yük 65 bin tonu geçti; hatta taşınan toplam yükün neredeyse yarısını yükleniyoruz. Haftada bir olan seferleri haftada ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. Filomuzda 700’den fazla vagon bulunuyor. BTK demiryolu hattında Türkiye’den ilk treni yükleyerek tarifeli seferleri başlatan şirket konumundayız. Özellikle bu süreçte ihracatçılarımızın artan taleplerini bu şekilde karşılayacak ve bu dönemde gerek sanayicimizin gerekse devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.