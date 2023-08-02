En uzun demiryolu tünelinde ilk ışık

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Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun çift tüplü tüneli olma özelliğine sahip projeye dair şunları söyledi:

“Bahçe - Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile Bahçe - Nurdağı İstasyonları arası 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 km olan işletme hızı 160 km’ye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin; açma işlemini 2020 yılı Şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı Şubat ayında delme işlemine başladığımız T1 Tüneli’nde de bugün ışığı görüyoruz. Türkiye’nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu’nu Nurdağı İstasyonu’na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana - Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek.”

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‘MESAFELER KISALACAK’

Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağının bulunduğunu da belirten Uraloğlu şöyle konuştu:

“Gaziantep’teki demiryolu projelerimiz sayesinde enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salınımından ise 26 bin ton azalma sağlayacağız. Ayrıca, İstanbul - Eskişehir - Ankara - Konya YHT hatları ve Konya - Karaman ile Konya - Aksaray - Ulukışla üzerinden Mersin Yenice’ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin - Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi, 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek.”