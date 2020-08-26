En hızlılar yeniden Türkiye’de

2011 yılında son yarışın gerçekleştiği günden bu yana Formula 1 takvimine dönüp dönmeyeceği sıkça dile getirilen, sürekli olarak görüşmeler ile gündeme gelen İstanbul Park yeniden takvime girdi. İtalya’nın önde gelen spor medya kuruluşlarından Sky Sport İtalya kaynaklı olarak yayımlanan 17 Ağustos tarihli haberimizde verdiğimiz bilgiler 25 Ağustos tarihinde yayınlanan Formula 1 programı ile kesinleşmiş oldu. Abu Dhabi, Bahreyn ve İstanbul Park yarışları kasım ve aralık ayındaki takvime eklendi. Takvimden çıkartılmasının 8 yıl sonrasında ilk kez Formula 1 Grand Prix’ine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park için tarih 13-15 Kasım 2020 olarak belirlendi. 13 Kasım’da antreman turları ile başlayacak hafta sonunda 14 Kasım tarihinde sıralama turları ve 15 Kasım Pazar günü ise yarış düzenlenecek. Pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak planlanan Formula 1 sezonunda bazı yarışların sınırlı sayıda seyirciye açık olacağı belirtildi. İstanbul Park ayağının seyircili olması muhtemel. Türkiye’deki televizyon yayını ise TV+ ekranlarından ve S Sport’tan izlenebilecek.

AMERİKA YOK, TÜRKİYE VAR

Amerika’daki tüm yarışları iptal etme kararı alan Formula 1, 1 Kasım’daki Imola yarışından sonrası için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyordu. Vietnam ve hatta Çin’de bir yarış yapılabileceği düşünülüyordu. Her iki yarış da 2020 için resmi olarak iptal edilmemiş olsa da, bir süre önce her iki yarışın da yapılmayacağı kesinleşti. Türkiye’nin takvime gelişiyle birlikte takvimdeki toplam yarış sayısı 17 yarış olacak. Bu da F1 CEO’su Chase Carey’nin 15-18 yarışlık hedefine ulaşacağı anlamına geliyor. Bu, kilit rakamdı çünkü TV yayıncılarının ödemeyi taahhüt ettiği parayı alabilmek için minimum 15 yarış yapılması gerekiyordu.

FİNANSAL ANLAŞMAZLIK

Formula 1, Türkiye’ye on yıl önce bugün, büyük heyecanlar, büyük beklentilerle gelmişti. 2005 yılındaki ilk yarış için tam 110 bin kişi İstanbul Park’a akın etmiş, takip eden dönemde hafızalara kazınan mücadeleler yaşanmış, ancak yapılan yedi yarışın ardından F1 Türkiye Grand Prix’si, sessiz sedasız sona ermişti. Son yarışın gerçekleştiği tarihten sonra anlaşma yenileme döneminde Formula 1 yönetimi ile hükümet arasında finansal konularda anlaşmazlık yaşanmasından dolayı İstanbul Park, 2012 yılında takvimden çıkartılmıştı. Formula 1 yönetimi İstanbul Park’ın F1 takviminde o yıldan sonra kalması için Türkiye’den istediği 13.5 milyon dolarlık rakamı 26 milyon dolara çıkarttı. Bu rakamı çok yüksek bulan hükümet ise bu miktarı ödemeye yanaşmadı.

İSTANBUL PARK HAKKINDA KISA KISA

