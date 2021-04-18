En düşük emekli aylığına asgari ücret şartı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından Meclis Başkanlığı’na verilen teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi: “İkramiyenin maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir. Pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak emekli ikramiyelerinde de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerekmektedir. Sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

10 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ

Yurttaşlarımızın adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışması anayasal bir zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereğidir. Ülkemizde asgari ücret ile çalışan sayısı oldukça yüksek düzeydedir. Kayıtdışı istihdam oranı TÜİK Eylül 2020 verilerine göre yüzde 32.2’dir. Bu nedenle asgari ücretle çalışan işçi sayısının 10 milyona yakın olduğunu söylemek de mümkündür. Mevcut asgari ücret ne yazık ki bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. Halihazırdaki 3 bin 577 lira 50 kuruş brüt asgari ücretten net 2 bin 825 lira 90 kuruşu ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Asgari ücret üzerindeki yükler ücretin yüzde 21’ni oluşturmaktadır.”

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