MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn çok satılan otomobiller belli oldu
GeriEkonomi En çok satılan otomobiller belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

En çok satılan otomobiller belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En çok satılan otomobiller belli oldu

Şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere en çok satılan otomobil markaları belli oldu. Bakın ilk sıraya yerleşen marka hangisi oldu...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.

Oto satışlarında pandemi etkisi
Oto satışlarında pandemi etkisi

TOPLAM SATIŞ ADETLERİNDE İLK 5 MARKA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 6 bin 331 adetle Renault ve 5 bin 736 adetle de Ford takip etti. Volkswagen, 5 bin 601 adetle dördüncü ve Toyota da 3 bin 876 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 FİRMA
Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 147 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI DEVAM ETTİ
Bu yılın şubat ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Ferrari hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Şubat ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı gerçekleştirildi.

İkinci elde son durum... Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi
İkinci elde son durum... Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi?



HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 4 bin 391 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 786 adetle Fiat ve 1.315 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot 669 satışla dördüncü ve Dacia da 650 satışla beşinci oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi