En ‘baba’ teknolojiler

BU hafta, Babalar Günü ve Avrupa Futbol Şampiyonası gündemimizde. Babalar günü için babanıza verebileceğiniz en güzel hediye elbette onun yanında olmak. Bu özel günde babanızı mutlu etmek için ona pahalı hediyeler almak zorunda değilsiniz. Ancak babanızı, kullandığı eski teknolojilerden kurtarmak, belki de uzun zamandır ihtiyacı olan veya hayalini kurduğu teknolojik cihazı ona hediye etmek isteyebilirsiniz. Sizin için farklı ürün gruplarında deneyimlediğimiz teknolojik ürünleri inceleme altına aldık.

FUTBOL HEYECANINI BİRLİKTE YAŞAYIN

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle iptal olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. 20 Haziran’da babanızla birlikte İsviçre’ye karşı oynayacağımız milli maçı izlemek birlikte yapabileceğiniz güzel bir aktivite olabilir. A Milli futbol takımımızın A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Maçları televizyondan izleyebileceğiniz gibi, akıllı telefonlarınız, tabletleriniz veya bilgisayarınızdan da izleyebilirsiniz. Maç keyfini açık havaya taşımak isteyenler bütçesine uygun bir projektör alternatifini de değerlendirebilir. Sizler için sayfamızda futbol keyfini birlikte yaşayabileceğiniz ürün önerilemiz de yer alıyor. A Milli futbol takımımızla futbol heyecanını yaşarken akıllı saatlerinizle nabız takibi yapmayı unutmayın.

EVDE FUTBOL KEYFİ

FUTBOL tutkunu babalar için iyi bir televizyon önerimiz var. Samsung Q70T, QLED teknolojisiyle donatılmış 4K çözünürlüğe sahip bir akıllı televizyon. Samsung Q70T QLED 4K ile izlenilen içerik düşük çözünürlüklü olsa dahi, 4K AI görüntü yükseltme teknolojiyle kaynağından bağımsız olarak 4K çözünürlüğe sahip görüntüler elde edebilirsiniz. Akıllı özellikleriyle öne çıkan televizyon, film veya müzikleri uyumlu akıllı telefonlardan tek bir dokunuşla yansıtabiliyor ve isteğe göre ekranı ikiye bölerek televizyon içeriği ve telefonunuzun ekranı yan yana görüntüleyebiliyorsunuz. 8.458 TL (55 inç)



20 SAAT KESİNTİSİZ MÜZİK

İSTER evde veya ofiste; ister bahçede, balkonda veya piknikte kullanabilen kablosuz hoparlörler, babanız için iyi bir hediye alternatifi olabilir. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarla kullanılabilen JBL Charge 5 hoparlör, 20 saatlik pil ömrünün yanı sıra akıllı cihazları şarj edebilme özelliği ile öne çıkıyor. JBL Charge 5 hoparlörün diğer bir önemli yeteneği ise; IP67 standardındaki su ve toz geçirmemesi. 1.889 TL



HER YERE TAŞINABİLİR

BABANIZLA birlikte futbol heyecanını mekandan bağımsız yaşayabileceğiniz Anker Nebula Apollo; ufak boyutlarıyla dikkat çeken, kablolu veya kablosuz olarak görüntü yansıtma yapabilen giriş seviyesi bir projektör. 200 ANSI lümen parlaklık değerine sahip Android işletim sistemli projektör, maksimum 100 inç boyuta kadar yansıtma yapabiliyor. Kablosuz olarak da kullanılabilen Nebula Apollo,

4 saatlik pil ömrüne sahip. 2.799 TL



UNUTULMAYACAK BİR HEDİYE

APPLE imzasına sahip AirTag, kaybolan herhangi eşyayı kolayca bulmayı sağlayacak aksesuar. AirTag; ister bir anahtarlığa, ister bir çanta veya cüzdana takılarak kullanılabiliyor. Kaybolan eşyayı bulmak için AirTag’in yakınınızda olması da gerekmiyor. AirTag, dünyanın dört bir yanındaki Apple cihazlarını kullanarak da kaybolan eşyanın takibini yapabiliyor. 299 TL / 999 TL (dörtlü paket)



ANILARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN

BABANIZLA birlikte geçirdiğiniz en güzel anları, hem fotoğraf çekebilen hem de baskı alabilen bir cihazla ölümsüzleştirme fikri nasıl? 8 megapiksel kamerasıyla kendi çektiği veya farklı cihazlarla çekilmiş fotoğrafları Bluetooth üzerinden basabiliyor. Ayna ve ışık halkası ile selfie fotoğraflar da çekmek mümkün. 1.699 TL





ASKERİ STANDARTLARDA

BİRçok akıllı saat alternatifi var. Amazfit T-Rex Pro, askeri standartlarda dayanıklığa sahip. 15 askeri dayanıklılık testini geçen akıllı saat 18 gün pil ömrüyle dikkat çekiyor. Kalp hızı ve oksijen yoğunluğu nu da ölçebilen Amazfit T-Rex Pro; 100’den fazla spor modu, navigasyon sistemi gibi özelliklere sahip. 1.699 TL







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