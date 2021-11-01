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Emtia piyasasındaki yön arayışı küresel ekonomiyi meşgul etmeyi sürdürüyor

#Emtia Piyasası#Emtia#Vadeli İşlem
Emtia piyasasındaki yön arayışı küresel ekonomiyi meşgul etmeyi sürdürüyor

Emtia piyasasındaki dalgalanmalarla devam eden yön arayışı, küresel ekonomiyi meşgul etmeyi sürdürüyor.

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Emtia piyasasındaki oynaklık geçen hafta da devam etti. Söz konusu dalgalanmalar küresel ekonomide de belirsizliklere neden oluyor. Emtia fiyatlarında görülen ani yükseliş ve düşüşler bir taraftan endişeye, diğer taraftan da ekonomik aktivitede belirsizliklere neden olarak küresel ekonomiyi meşgul etmeyi sürdürüyor.

KURAKLIK VE STOKLARDAKİ AZALIŞ TARIM EMTİALARINDAKİ YÜKSELİŞİ TETİKLİYOR

Geçen hafta özellikle tarım emtiaları ve metaller arasında ayrışmalar görüldü. Kuraklık ve stoklardaki azalış tarım emtialarındaki yükselişi tetiklerken, dünya genelinde açıklanan bazı makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ekonomiye dair iyimserliği artırması ve Çin'in kömür piyasasına müdahalesiyle metallerde değer kayıpları görüldü.

Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 1,7, paladyum yüzde 1,3, platin yüzde 2,2, alüminyum yüzde 5,1, nikel yüzde 1,5 ve çinko yüzde 1,4 değer kaybederken, bakır ve kurşun yüzde 0,6 değer kazandı. ABD ve Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahı altının ons fiyatını baskılarken, özellikle ABD'de açıklanan bazı makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesiyle güvenli limanlara olan talebin azalması gümüşte değer kayıplarına neden oldu.

Alüminyum fiyatları ise Çin'de elektrik kesintilerini azaltmak için yerel kömür piyasasının yeniden incelenmeye alınması ile sert düştü. Analistler, alüminyumun Çin'de düşen termal kömür fiyatlarının arz endişelerini hafifletmesiyle gerilediğini belirtti.

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ENERJİ EMTİALARI KARIŞIK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Doğal gaz ve Brent petrol, geçen hafta iyi bir performans sergilemedi. Brent petrol yüzde 1,7 değer kaybederken, doğal gaz yüzde 1,9 yükseldi. Brent petrol fiyatları düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ve İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlanacağını duyurması etkili oldu.

Doğal gaz fiyatları, geçen hafta hava durumu tahminlerinin "sıcaklıkların düşeceğine" dair güncellenmesiyle artış kaydetti. Rusya'dan gelen yapıcı açıklamalarla doğal gaz fiyatlarında geri çekilmeler olmasına karşın haftalık bazda yukarı yönlü bir seyir görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a, "Rusya'daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma" talimatı vermişti. Tarım emtialarında ise geçen hafta yükselişler görüldü. Buğday yüzde 2,3, pamuk yüzde 2,9, mısır yüzde 5,8, kahve yüzde, 1,6 ve şeker yüzde 1 değer kazandı.

"HİNDİSTAN'DA PAMUK KURDU SALGINI, PAMUK FİYATLARININ GÜÇLÜ KALMASINA YOL AÇIYOR"

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Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önemli buğday ve mısır ihracatçılarından Rusya'nın ihracata ilave vergi getirmesi nedeniyle arz endişelerinin arttığını söyledi. ABD'deki yağışlar nedeniyle mısır ve soya fasulyesi hasadında gecikmeler yaşandığını, bunun da kısa vadeli arzı olumsuz etkilediğini ifade eden Ergezen, ABD'de mısır ekili alanlardan soya fasulyesine yöneliş olduğu haberlerinin de mısırda alıcıların artmasına yol açtığını kaydetti.

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Ekonomilerin yeniden açılmasının pamuk piyasasının da hareketli olmasına neden olduğunu, bununla beraber Hindistan'da pamuk kurdu salgınının pamuk fiyatlarının güçlü kalmasına yol açtığını belirten Ergezen, Hindistan'ın dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri olduğunu hatırlattı.

Kahvenin geçen haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, hafta boyunca dolar endeksindeki gevşemenin kahve fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade etti. Ergezen, küresel olarak konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşandığını, bunun da arz endişelerini artırdığını kaydetti.

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Hava tahminlerinde bu yıl için La Nina ortamı oluşmaya başlandığının açıklandığını ifade eden Ergezen, "Bu da Uzak Doğu için daha fazla yağış demek. Özellikle Hindistan ve Tayland için... Bunun sonucunda üretim tahminlerinde artış yaşanabilir." dedi. Ergezen, gübre fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle tüm tarım emtialarına yönelik endişelerin yükseldiğini de vurguladı.

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#Emtia Piyasası#Emtia#Vadeli İşlem

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