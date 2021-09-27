Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi

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Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalı bir seyir görüldü. Enerji ve tarım emtialarında pozitif, metallerde karışık bir seyir izlendi. Çinli Evengrade şirketinden kaynaklanan belirsizliklerin emlak ve inşaat sektöründe ham madde talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler geçen hafta emtia piyasasında satış baskısını artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolara talebe artışlar da düşüşlere sebep oldu. Dünyanın önde gelen metal şirketleri de artan enerji fiyatlarının şirketleri üretimi durdurmaya yönelttiği uyarısında bulundu. İhracat verilerindeki yükselişler ve stoklardaki düşüşler ise emtia fiyatlarını yükselten faktörler arasında yer aldı. Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,3, doğalgaz yüzde 1,8 değer kazandı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD'nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor.

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Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor. Brent petrolün varil fiyatı, böylece yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıdı.

Geçen hafta platin yüzde 4,5, alüminyum yüzde 1,8, çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2, kurşun yüzde 2,7, nikel yüzde 3,7, altın yüzde 0,2 değer kaybetti. Gümüş ve bakırda ise yatay seyir izlendi. Analistler, otomobillerde kullanılan katalitik konvertör üretiminde paladyum ve platinin kullanıldığını vurgulayarak, paladyum fiyatlarının bu yıl zirveyi gördüğünü ve yüksek paladyum fiyatlarından dolayı üreticilerin platine yöneldiğini aktardı. Altının ons fiyatı da artan enflasyonist risklere karşı "şahinleşen" merkez bankalarıyla haftalık düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı.

TARIM EMTİALARINDA POZİTİF BİR SEYİR İZLENDİ

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Tarım emtialarında geçen hafta yükseliş eğilimi görüldü. Pamuk yüzde 4, buğday yüzde 2, kahve yüzde 4, şeker yüzde 0,5 değer kazandı. Stok tahminlerinde yaşanan düşüş, haftalık ihracat verilerindeki artışlar, talebin yükselmesi tarım emtialarında yükselişe sebep olan temel nedenler arasında yer aldı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiğini, bunun da varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

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Küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle, yüklemelerde gecikme yaşandığını ifade eden Ergezen, bu nedenle kısa vadeli arz endişelerinin devam ettiğinin söylenebileceğini aktardı. Ergezen, Kanada, Avrupa ve Rusya'da buğday üretim tahminlerinde düşüşler görüldüğünü, bu nedenle küresel arz endişelerinin fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi. Pamukta talebin halen güçlü almaya devam ettiğini söyleyen Ergezen, özellikle Uzakdoğu'da delta varyantı nedeniyle kapanmaların olmasının arz endişelerini beraberinde getirdiğini vurguladı.

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Kahveye değinen Ergezen, "Kısa vadeli arz endişeleri etkili oluyor. Küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle, yüklemelerde gecikme yaşanıyor. Aynı zamanda bu sene Brezilya’da son 20 yılın en kötü donu görüldü. Bu nedenle üretim endişelerinde de artış var." değerlendirmesinde bulundu.